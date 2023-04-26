محمود بسيونى: تعامل مصر مع اللاجئين مثال يحتذى به فى ملف حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - وأوضح بسيونى خلال استضافته ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر شاشة القناة الأولى "لو فيه حد بيتكلم عن حقوق الإنسان والتعامل مع اللاجئين لازم يبص لمصر فى تعاملها مع ملف اللاجئين". وأضاف بسيونى " إحنا مش بنبنى مخيمات للاجئين.. إحنا دولة بتحتوى كل الناس.. وده معدن الشعب المصرى إنه بيقبل ويساعد ويأمن أى حد".

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