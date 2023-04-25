تموين الإسكندرية تعلن انطلاق ماراثون موسم توريد الأقماح المحلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية تموين الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانطلاق ماراثون توريد القمح المحلى لهذا العام، ويبدأ الموسم بعد غد الخميس ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس لهذا العام.





واستعدت المديرية لاستقبال الأقماح المحلية لهذا الموسم بثلاث صوامع تابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وهى: صومعة برج العرب وجاهزة لاستقبال 30 ألف طن قمح من إجمالى سعة 90 ألف طن، وصومعة الكينج مريوط وجاهزة لاستقبال 30 ألف طن من إجمالى 60 ألف طن، وصومعة السلام الجاهزة لاستقبال 30 ألف طن من إجمالى 60 ألف طن.

وأشارت المديرية إلى أنها عاينت واعتمدت 4 بناكر، وهى: السلام 1 والسلام 2 بسعة تخزينية 45 ألف طن لكل منهما، وبنكر شمال القاهرة التابع لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية وسعته التخزينة 15700 طن، وبنكر جنوب القاهرة التابع للشركة ذاتها بسعة 12500 طن.

وأوضحت مديرية تموين الإسكندرية أن إجمالى السعات التخزينية المستعدة لاستقبال الأقماح المحلية بالمحافظة بلغ بذلك 208 آلاف و180 طنًا، بخلاف توافر سعات تخزينية أخرى فى حالة زيادة كميات التوريد عن السعات المذكورة.

كما تم تشكيل 7 لجان لاستقبال الأقماح مكونة من 6 أعضاء: عضو من مديرية التموين رئيسا، وعضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعضو من مديرية الزراعة، وعضو من الجهة المسوقة "أمين العهدة"، وعضو من الجمعية القبانية، وعضو من البورصة السلعية.

وأكدت المديرية، فى بيانها، أنه تم تحديد أسعار القمح المحلى حسب رتبة التوريد، التى حددها القرار الوزارى بالمبالغ الآتية: إردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23،5 قيراط بسعر 1500 جنيه، إردب القمح زنة 150 كجم درجة نقاوة 23 قيراط بسعر 1475 جنيها، وإردب القمح زنة 158 كجم نقاوة 22،5 قيراط بسعر 1450 جنيهًا.