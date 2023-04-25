المصريون العائدون من السودان يوجهون الشكر للرئيس السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووصل إلى مطار قاعدة شرق القاهرة عدد من الرعايا المصريين القادمين من السودان على متن طائرة عسكرية، اليوم الثلاثاء، ووجه المواطنون المصريون الشكر للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسى على الجهود الكبيرة للحفاظ على حياتهم، وإعادتهم إلى مصر.

وقال أحد المصريين العائدين من السودان لـ"القاهرة الإخبارية": "شكرا للرئيس السيسى وشكرا لمصر والقوات المسلحة، لأننا لا نصدق أنفسنا أننا وصلنا مصر، الوضع هناك أصعب مما يتخيل أحد".

وقال مواطن آخر: "أشكر كل المسؤوليين، والقنصل المصرى الذى وجه بتسهيل كل الإجراءات لنا، وحجز فندق لنا فى بورتو سودان، ولم تواجهنا أس صعوبة".

وقالت مواطنة "أشكر مصر والقيادة المصرية، لولاهم لم يكن لدى أمل فى العودة لأهلى فى سلام، كنا وسط حرب ولا نعرف إن كنا سننجو أم لا، ثم يصدر الرئيس السيسى أوامره بإجلاء المصريين، ويعيد لنا الأمل فى لحظة".

وتعمل كافة أجهزة الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المصريين المتواجدين بالسودان؛ وتوفير كافة سبل الدعم للاطمئنان عليهم وإعادتهم سالمين إلى أرض الوطن.