ضياء رشوان: جلسة الحوار الوطنى غدا تأتى ضمن التجهيزات واختيار الأسماء المشاركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 09:30 مساءً - قال الكاتب الصحفى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن جلسة غدا الخاصة بمجلس أمناء الحوار الوطنى يأتى في إطار التجهيزات، ويتضمن استكمال اختيار الأسماء التي ستشارك فى جلسات الحوار.

وأضاف المنسق العام للحوار الوطنى، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن الحوار الوطنى لديه 19 لجنة، ويناقشون أكثر من 113 قضية ، موضحا أن مجلس الأمناء يتلقى الآلاف من الأسماء من كل الجهات المشاركة في الحوار ومن المواطنين والشخصيات العامة .

ولفت ضياء رشوان، إلى أن مجلس الأمناء سيعمل على اختيار الأسماء التي تناسب كل جلسة وكل قضية ولديها ما تضيفه واستكمال الإجراءات التنظيمية.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى يحقق هدفه الرئيسى أن يكون حوار حول حديد وليس حوار حول تشخيص، ويجب أن يتضمن مقترحات تشريعية أو مقترحات تنفيذية يتم رفعها لرئيس الجمهورية، لافتا إلى أن هناك جهد تنظيمى ضخم .