برلمانيون عن الحوار الوطني: الاستماع لوجهات النظر ومشاركة كل فئات المجتمع يؤكد جديته

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 09:30 مساءً - أكد أعضاء بمجلس النواب أن الحوار الوطني هو تدشين لمرحلة جديدة يتم خلالها تشكيل رؤى وتوجهات محددة بهدف مجابهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والقضايا والمشكلات المختلفة.

من جانبه، قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن الحوار الوطنى له أهمية بالغة لفتح ملفات هامة وتناول العديد من القضايا وأشار إلى أن الجهود التى بذلها مجلس أمناء الحوار الوطني خلال الفترة الماضية وحرصه على الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة أمر يؤكد جدية الحوار الوطني والحرص على مشاركة فئات المجتمع في مناقشة قضايا الوطن.

واعتبر البنا أن رفع اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية للنظر فى عرضه على البرلمان لمناقشته، يتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد، تحت إشراف كامل، وجاءت استجابة الرئيس السيسى للمقترح وتوجيهه الحكومة بدراسة إعداد مشروع قانون لاستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات والاستفتاءات، لتعكس أهمية وجدية الحوار الوطني.

فى حين وجه النائب عمرو رشدى، الشكر والتحية للرئيس السيسي، على اهتمامه بالاستماع إلى كافة وجهات النظر والتصورات المختلفة بشأن قضايا الوطن والتحديات، وإيمانه بقيمة الحوار وتبادل الرؤى لإيجاد حلول لأى قضايا على أولويات الدولة، مشيرا إلى أن الاستعدادات الجارية لانطلاق جلسات الحوار الوطني وفتح كل الملفات والقضايا ووضعها ضمن أولويات لجان الحوار، يعد تدشينا لمرحلة جديدة في بناء الوطن.

كان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنىي قد أكد أن مجلس أمناء الحوار فى إطار انعقاده الدائم، سيجتمع غدا الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.