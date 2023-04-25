جامعة القاهرة: انتظام الدراسة غدًا بجميع الكليات

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، انتظام العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة اعتبارًا من صباح غد الأربعاء، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، لاستكمال الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى.





وقال رئيس جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، إن المدن الجامعية الخمسة بجامعة القاهرة سوف تستقبل الطلبة والطالبات المغتربين اعتبارًا من الغد عقب عودتهم من الإجازة. وشدد الدكتور الخشت على ضرورة انتظام سير العملية التعليمية، وتقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية.

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