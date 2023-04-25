مواطن عائد من السودان: شعرنا بعظمة مصر الكبيرة بمجرد ركوبنا الطائرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - التقت قناة إكسترا نيوز بعدد من المواطنين المصريين العائدين من السودان، بمجرد هبوط طائرتين قبل قليل فى مطار شرق القاهرة، فى إطار عمليات إجلاء المصريين من السودان بسبب الاضطرابات.





وقال أحد المواطنين: "أقول شكرا شكرا لمصر، نحن كنا ضمن البعثة المصرية لوزارة التربية والتعليم، والسفارة المصرية فى الخرطوم كانت تتابع الأوضاع بشكل يومى، وقالوا لنا لا تخافوا". وأضاف:" عشنا أصعب 10 أيام فى الحياة، والقيادة السياسية كانت فى ضهرنا، وبمجرد صعودنا الطائرة شعرنا بعظمة مصر".

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