لحظة وصول مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 07:27 مساءً - بثت قناة إكسترا نيوز، فيديو لحظة وصول مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم.

وفى وقت سابق، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه استمراراً لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم الثلاثاء إجلاء 446 مواطناً من السودان عبر الإجلاء البرى، و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سوداني في حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

لحظة وصول مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم #السودان#eXtranews#نانسي_نور pic.twitter.com/XLTdHsspFe— eXtra news (@Extranewstv)

لحظة وصول مجموعة جديدة من المصريين القادمين من السودان بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم #السودان#eXtranews#نانسي_نور pic.twitter.com/XLTdHsspFe — eXtra news (@Extranewstv) April 25, 2023

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر فى الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون جهودهم على مدار الساعة فى عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطناً.