الخارجية: إجلاء مواطن سوداني في حالة صحية حرجة مع دفعة جديدة من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 07:26 مساءً - قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن عملية إجلاء المصريين من السودان اليوم، تضمن إحضار مواطن سوداني في حالة صحية حرجة إلى مصر من خلال الإجلاء الجوي، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية.

ووصلت منذ قليل، دفعة جديدة من المصريين العالقين في السودان، عبر الإجلاء الجوي، حيث وصلت طائرتين عسكريتين تحملان دفعة من أبناء الجالية المصرية في السودان.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، بأنه استمرارا لجهود الدولة في تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم 25 أبريل الجاري إجلاء 446 مواطنا بالسودان عبر الإجلاء البري و189 آخرين عبر الإجلاء الجوي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن السفارة المصرية في الخرطوم وكل من قنصليات مصر في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، يواصلون جهودهم على مدار الساعة في عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطنا.

وأكد أنه جار العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدى المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.