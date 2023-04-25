عاجل- إجلاء 1539 مواطنا مصريا من السودان حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه تم إجلاء 446 مواطنًا من السودان اليوم الثلاثاء، عبر الإجلاء البرى و189 آخرين بالإضافة إلى مواطن سودانى فى حالة صحية حرجة من خلال الإجلاء الجوى، وذلك بالتنسيق مع السلطات السودانية، وذلك استمرارًا لجهود الدولة فى تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين فى السودان.





وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن السفارة المصرية فى الخرطوم وكل من قنصليات مصر فى الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلى فى وادى حلفا، يواصلون جهودهم على مدار الساعة فى عملية إجلاء المواطنين، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم حتى الآن 1539 مواطنًا. هذا، وجارى العمل على إجلاء عدد من المصريين وعائلاتهم من إحدى المطارات القريبة من الخرطوم، فور تحسن الأوضاع الأمنية هناك.

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