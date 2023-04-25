محافظ كفر الشيخ: حصاد 10 آلاف فدان قمح وتوريد 1227 طنًا للصوامع والشون

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الثلاثاء، عن توريد 1227 طن قمح، إلى شون وصوامع المحافظة بالمدن والمراكز، مشيرًا إلى حصاد 10 آلاف فدان قمح من بين 189 ألف فدان منزرعة بمراكز المحافظة.





وقال وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عماد حبيب إنه يتم استقبال القمح من المزارعين، وتسويقه من خلال 3 جهات، هى: البنك الزراعى المصرى، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، والشركة المصرية للصوامع والتخزين.

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