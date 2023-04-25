انتصار السيسي: عيد تحرير سيناء يعكس عبقرية الشعب المصري وصلابة معدنه الأصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 06:29 مساءً - هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري بذكرى تحرير سيناء الـ 41، قائلة: نحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء، الذي يعكس عبقرية الشعب المصري وصلابة معدنه الأصيل في تحرير سيناء المقدسة، وعدم التفريط في شبر واحد من أرضها.

وأردفت قرينة الرئيس في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: تحية فخر وإجلال لشعب عظيم، قدم التضحيات لتستعيد بلاده كرامتها وشرفها، كل عام وأنتم بخير.

السيدة انتصار السيسي

كما تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية لأبناء الشعب المصري على بذل أغلى التضحيات، وذلك في الذكرى الـ 41 من تحرير سيناء.

وقال السيسي في تدوينة عبر حسابه الرسمي بـ فيس بوك: أتقدم بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذي يمثل يوم الكرامة الوطني، حين استعادت مصر حقوقها المشروعة الكاملة على ترابها الوطني.

وتابع: تحية لأبناء هذا الشعب الذي بذل أغلى التضحيات، ولشهدائنا البررة الذين روت دماؤهم كل حبة رمل من سيناء، ولقواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته، كما أتوجه بتحية الفخر والإجلال، للرئيس الراحل أنور السادات، الذي جسد بقراري الحرب والسلم قيم مصر الراسخة للأبد، التي تؤمن بالعدل والأمن والسلام، كل عام وانتم بخير.