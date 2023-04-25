مجلة عالمية تنشر بحثا علميا لفريق بمستشفى صدر المعمورة

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، برعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن مجلة JCi Q2, Scous Q2, IF 4.9، وهى مجلة عالمية إلكترونية متخصصة فى الأبحاث حول فيروس كورونا والأمراض التى يسببها وتأثير اللقاحات المختلفة فى الفيروس تصدر عن دار MDPI للنشر، نشرت بحثا علميا لفريق بحثى من بمستشفى صدر المعمورة.





وأوضحت الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية والمشرف العام على إدارة الأبحاث الإكلينيكية بمديرية الشؤون الصحية أن البحث الذى جرى نشره فى العدد الصادر بتاريخ 24 أبريل 2023، جاء تحت عنوان "أمان وفاعلية تطعيم سينوفارم للفرق الطبية لحمايتها من مرض كورونا". وأضافت الدكتورة ميرفت السيد أن البحث قام به فريق بحثى من العاملين بأقسام الأبحاث الإكلينيكية والصيدلة الإكلينيكية والباثولوجيا والأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة بالإسكندرية، وأيضا باحثين من محافظات أخرى منها القاهرة وكفر الشيخ والشرقية وأسيوط ودمياط وأيضا باحثين من مدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب وهيئة الدواء المصرية وبإشراف وتوجيه الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى وعضو اللجنة العلمية لبروتوكول "كوفيد-19"، والدكتور وجدى أمين مدير الإدارة العامة للأمراض الصدرية وعضو اللجنة العلمية لبروتكول كوفيد-19 ودعم إدارة مستشفى صدر المعمورة بقيادة الدكتور خالد عزت مدير المستشفى وبعد موافقه لجنة أخلاقيات البحث العلمى بوزارة الصحة. وأضافت الدكتورة مى خيرى مدير إدارة الأبحاث الإكلينيكية بمديرية الصحة أنه قد أظهرت نتائج البحث أن لقاح سينوفارم آمن وفعال للفرق الطبية لحمايتها من مرض الكورونا "كوفيد-19" والمساعدة بشكل فعال فى مكافحة هذا الوباء مقارنة بالفرق الطبية التى لم تتلق اللقاح. ونشرت الدكتورة رشا العشماوى الباحث الأول لفريق العمل وعضو فريق الأبحاث الإكلينيكية بمستشفى صدر المعمورة لينك البحث لإيضاح تفاصيل وخطوات البحث ولتعم الاستفادة العلمية للجميع.

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