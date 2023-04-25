الصحة: 710 آلاف مستفيد من برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج يأتى فى إطار جهود الوزارة لتحسين جودة الحياة الصحية لكبار السن فوق الـ65 عامًا، من خلال الكشف المبكر عن المشكلات الصحية الأكثر شيوعًا فى هذه المرحلة العمرية.
ومن جانبه، أشار الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى تقديم حزمة الخدمات الصحية لكبار السن من خلال 832 مركزًا بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة موزعين بـ 21 محافظة على مستوى الجمهورية.
وتابع "عبدالرازق" أن الخدمات المقدمة تشمل إجراء الفحص الطبى الشامل، للكشف عن الأمراض غير السارية، وأمراض الجهاز الهضمى، وسوء التغذية "الأنيميا، السمنة"، بالإضافة إلى التقييم النفسى والتغذوى، فضلاً عن تقديم خدمات التثقيف الصحى والدعم النفسى، لتعزيز صحة المسنين، ورفع الوعى بالمشاكل الصحية لكبار السن وكيفية الوقاية منها.
وأشار الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، إلى إحالة 33 ألف مريضًا إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات الطبية المتقدمة، مضيفًا أن المريض يحصل على كارت متابعة دورية للحالة الصحية بشكل أساسى مع زيارتين سنويا.
جدير بالذكر، أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن "برنامج الرعاية الصحية المستمرة لكبار السن" عبر الخط الساخن 15335.
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