الداخلية تصطحب شباب المناطق الحضارية فى زيارة لـ57357

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لمستشفى سرطان الأطفال 57257 ليشاركوا رجال الشرطة تقديم هدايا للأطفال الذين يتلقون العلاج بها بمناسبة عيد الفطر المبارك.





يأتى ذلك فى ضوء ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالشباب والطلائع بالمناطق الحضارية الجديدة، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد - جيل جديد"، التى أطلقتها الوزارة تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتى تهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء لديهم.

واستمع الشباب خلال الزيارة إلى مراحل إنشاء المستشفى ودورها المهم فى علاج سرطان الأطفال، كما تمت إتاحة الفرصة لهم للمناقشة والاستفسار والحوار مع المسؤولين والقائمين على المستشفى، كما استلم الشباب صناديق إدخار 8 كمساهمات مستقبلية منهم فى علاج هؤلاء الأطفال.

كما تم اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لزيارة عدد من دور رعاية الأيتام والمسنين وقاموا بتوزيع هدايا على نزلائها حرصاً على تفعيل روح المساهمة الإيجابية لديهم.

وقد كان لتلك المبادرة بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور فى نفوس الشباب المشاركين، وأعربوا عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية، وعلى ما لمسوه من اهتمام يؤكد مدى حرص رجال الشرطة على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.