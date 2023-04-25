السيدة انتصار السيسى: عيد تحرير سيناء يعكس عبقرية الشعب المصرى وصلابة معدنه

جدة - نرمين السيد - وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، التهنئة للشعب المصرى بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، الذى يعكس عبقرية الشعب المصرى وصلابة معدنه الأصيل فى تحرير سيناء المقدسة.







وقالت السيدة انتصار السيسى - فى تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى: "نحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء، الذى يعكس عبقرية الشعب المصرى وصلابة معدنه الأصيل فى تحرير سيناء المقدسة، وعدم التفريط فى شبر واحد من أرضها.. تحية فخر وإجلال لشعب عظيم، قدم التضحيات لتستعيد بلاده كرامتها وشرفها.. كل عام وأنتم بخير". وقالت السيدة انتصار السيسى - فى تدوينة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى: "نحتفل اليوم بعيد تحرير سيناء، الذى يعكس عبقرية الشعب المصرى وصلابة معدنه الأصيل فى تحرير سيناء المقدسة، وعدم التفريط فى شبر واحد من أرضها.. تحية فخر وإجلال لشعب عظيم، قدم التضحيات لتستعيد بلاده كرامتها وشرفها.. كل عام وأنتم بخير".

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