استعدادا للسفر إلى المغرب.. وصول بعثة النادى الأهلى لمطار القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 05:28 مساءً - وصلت بعثة النادي الأهلي إلي مطار القاهرة منذ قليل، استعداد للسفر للمغرب، لتصل الساعة 10.5 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك علي متن الرحلة الخاصة رقم MS 3100 والتابعة لشركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، ويترأس البعثة محمد الغزاوي، عضو مجلس الإدارة، استعدادا لمواجهة نادى الرجاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي، في إياب ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل، علي ملعب مركب محمد الخامس في كازابلانكا.

وحقق النادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره الرجاء المغربي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سجلهما محمد عبدالمنعم وحمدي فتحي.

ويلتقي المتأهل بين الأهلي والرجاء مع الترجي التونسي أوشبيبة القبائل الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونجح الفريق التونسي فى الفوز بمباراة الذهاب بهدف دون رد.