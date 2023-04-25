القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن معبر أرقين منفذ السودانيين لتجاوز أصوات الرصاص

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 05:28 مساءً - عرضت القناة الإخبارية تقرير مفصلا بعنوان، نافذة الأمل للسودانيين لتجاوز أصوات الرصاص.

وتواصل مصر تقديم جهودها المتنوعة للمساعدة في إجلاء القادمين من السودان إلى معبر "أرقين"، والذي يمثل الخطوة الرئيسية نحو عودة المصريين والرعايا الأجانب إلى بلادهم.

وقال أحمد أبو زيد، موفد "القاهرة الإخبارية"، إن المعبر بجهتيه يشهد حركة ونشاطًا كبيرين خلال الساعات الماضية، فمن ناحية استقبال القادمين إليه من الأراضي السودانية، أو من الناحية الأخرى حيث يتم تنظيم الحافلات التي ستقل المواطنين المصريين والرعايا الأجانب إلى وجهتهم.

وأضاف أن هذه الحافلات تقوم بنقل القادمين إما إلى مطار أسوان للسفر إلى بلادهم أو إلى محطة القطارات، وذلك حسب التصاريح التي بحوزة كل منهم، مشيرًا إلى أن المعبر شهد خلال الساعات الأولى من الصباح، كثافة شديدة على مستوى الحافلات.

وذكر أن هناك تنسيقًا بين السلطات المصرية والسودانية بشأن الكثافات والطاقة الاستيعابية للمعبر، كما أن هناك عيادات متنقلة لخدمة القادمين عبر المعبر من السودان.