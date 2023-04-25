السفارة البولندية في القاهرة تنظم إجلاء بعض من رعايا وارسو في السودان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 05:27 مساءً - أعلنت السفارة البولندية في القاهرة أنها تمكنت من تنظيم إجلاء مجموعة من الرعايا البولنديين الذين كانوا موجودين في السودان، الذي يواجه ويلات الحرب.

قال لوكاس جاسينا المتحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة PAP يوم الاثنين إنه تم إجلاء 11 بولنديًا في قوافل فرنسية وإسبانية، بما في ذلك دبلوماسيون بولنديون - بمن فيهم السفير البولندي - وأفراد عاديون.

وقالت وسائل الإعلام البولندية إن المواطنين البولنديين لم يصلوا إلى البلاد بعد.

أفادت مصادر في الدبلوماسية الإسبانية ووزارة الدفاع نقلا عن وسائل إعلام في مدريد، مساء الأحد، بأن القوات الإسبانية أجْلت مجموعة من البولنديين من السودان الذي مزقته الحرب الأهلية.

إجلاء البولنديين من السودان

وحسب مصادر نقلتها وكالة يوروبا برس مساء الأحد، كان البولنديون، إلى جانب مجموعة من أكثر من 30 إسبانيًا، من بين 104 مدنيين تم نقلهم بالطائرة من السودان إلى جيبوتي.

في المجموع، كان على متن الطائرات التي قامت القوات الإسبانية بإجلاء المدنيين مواطنون من 10 دول: إسبانيا وبولندا والبرتغال وأيرلندا وإيطاليا والمكسيك وفنزويلا وكولومبيا والأرجنتين والسودان.

وسائل إعلام إسبانية: نفذت العملية مجموعة من حوالي 200 جندي

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن العملية نفذتها مجموعة من حوالي 200 جندي، واصفة المهمة بأنها «معقدة وخطيرة».

وأضافت أن الأشخاص الذين تم إجلاؤهم اضطروا للسفر على الطرق المحلية على امتداد 35 كيلومترا بين السفارة الإسبانية في الخرطوم وقاعدة وادي سيدنا الجوية، حيث كانت الطائرات تنتظر»، مضيفا أنه كان هناك قتال بين الجنود السودانيين والقوات شبه العسكرية. قوة الدعم السريع.

قال جوزيب بوريل، الممثل السامي لاتحاد الشؤون الخارجية، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل من أجل حل سياسي للصراع في السودان، على الرغم من الإجلاء الأخير للموظفين الدبلوماسيين ومواطني الاتحاد الأوروبي من السودان. تم إجلاء أكثر من 1000 مواطن من الاتحاد الأوروبي من البلاد: "إنها عملية معقدة، لكنها كانت ناجحة. لا يمكنني إعطائك الأرقام الدقيقة، لكن من المؤكد أنه تم إجلاء أكثر من ألف شخص. "