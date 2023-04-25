القاهرة الإخبارية: معبر أرقين.. نافذة الأمل للسودانيين لتجاوز أصوات الرصاص

جدة - نرمين السيد - معبر أرقين.. نافذة أمل تفتح للسودانيين على أمل أن يتجاوزوا أصوات الرصاص التى ظلت على مدار أكثر من 10 أيام تصم الآذان، ويدرك الكهول والشيوخ معا أن هذه أزمة قد يتحدد معها مصير السودان الباحث عن مستقبل بعد أن أنهكته الاحترابات والصراعات عبر تاريخه، ولكن ماذا عن الأطفال الذى شق الرصاص أسماعهم؟ وكان دوى الانفجارات عائق أمام نوم متصل كانوا جديرين به.





وتواصل مصر تقديم جهودها المتنوعة للمساعدة فى إجلاء القادمين من السودان إلى معبر "أرقين"، والذى يمثل الخطوة الرئيسية نحو عودة المصريين والرعايا الأجانب إلى بلادهم. وقال أحمد أبو زيد، موفد "القاهرة الإخبارية"، إن المعبر بجهتيه يشهد حركة ونشاطًا كبيرين خلال الساعات الماضية، فمن ناحية استقبال القادمين إليه من الأراضى السودانية، أو من الناحية الأخرى حيث يتم تنظيم الحافلات التى ستقل المواطنين المصريين والرعايا الأجانب إلى وجهتهم. وأضاف أن هذه الحافلات تقوم بنقل القادمين إما إلى مطار أسوان للسفر إلى بلادهم أو إلى محطة القطارات، وذلك حسب التصاريح التى بحوزة كل منهم، مشيرًا إلى أن المعبر شهد خلال الساعات الأولى من الصباح، كثافة شديدة على مستوى الحافلات. وذكر أن هناك تنسيقًا بين السلطات المصرية والسودانية بشأن الكثافات والطاقة الاستيعابية للمعبر، كما أن هناك عيادات متنقلة لخدمة القادمين عبر المعبر من السودان.

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