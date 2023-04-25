توجيه من «التعليم» للطلاب بشأن مواعيد الامتحانات بعد تطبيق التوقيت الصيفى

جدة - نرمين السيد - وجهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظات الجمهورية، جميع الطلاب، بالالتزام بالمواعيد المحددة بجداول الامتحانات المعلنة، مع مراعاة التوقيت الصيفى المقرر العمل به بدءً من الجمعة المقبلة.





ووافق مجلس الوزراء على عودة تفعيل التوقيت الصيفى اعتبارا من الجمعة الأخيرة فى أبريل الجارى، وذلك بعد العمل به وإلغائه عدة مرات، آخرها عام 2016.

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بيانا توضيحيا للطلاب، مشيرة إلى أنه عند الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة 28 أبريل الجارى، يتم تقديم الوقت 60 دقيقة حتى تصبح الواحدة صباح الجمعة وفقا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023، والذى ينص على: اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية، هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة".

وشددت المديرية على طلاب صفوف النقل، الذين يبدأون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع، يوم السبت الموافق 29 أبريل الجارى، بالالتزام بالمواعيد المحددة بالجداول المعلنة.