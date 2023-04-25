ووافق مجلس الوزراء على عودة تفعيل التوقيت الصيفى اعتبارا من الجمعة الأخيرة فى أبريل الجارى، وذلك بعد العمل به وإلغائه عدة مرات، آخرها عام 2016.
وأصدرت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بيانا توضيحيا للطلاب، مشيرة إلى أنه عند الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة 28 أبريل الجارى، يتم تقديم الوقت 60 دقيقة حتى تصبح الواحدة صباح الجمعة وفقا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023، والذى ينص على: اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية، هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة".
وشددت المديرية على طلاب صفوف النقل، الذين يبدأون امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع، يوم السبت الموافق 29 أبريل الجارى، بالالتزام بالمواعيد المحددة بالجداول المعلنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجيه من «التعليم» للطلاب بشأن مواعيد الامتحانات بعد تطبيق التوقيت الصيفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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