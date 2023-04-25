الدور الثانى.. قرار جديد من التعليم بشأن امتحان الطلاب العائدين من السودان

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن هذا الإجراء المكمل يهدف لمنح الفرصة الكافية لطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان، لترتيب أوضاعهم ودراسة المناهج الدراسية بشكل كاف قبل أداء امتحانات نهاية العام.
وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بطلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان الراغبين فى تأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثانى، التقدم بطلب للإدارة العامة للتعليم الثانوى بديوان عام الوزارة
ووقع وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضى السودانية.
ووجه الوزير، الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، باستقبال الطلاب العائدين من السودان والراغبين فى أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية، وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتسكينهم فى مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم لتأدية امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023.
وشدد على أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا فى الأراضى السودانية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج.
وبحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم، يبلغ عدد البعثة التعليمية المصرية فى السودان151 مدرسا وإداريا، إضافة إلى 35 طالبا مصريا، بينهم 21 طالبا متقدمين لامتحانات الثانوية العامة السودانية، و14 طالبا بمختلف مراحل صفوف النقل.
ونظرا لتدهور الأوضاع الأمنية فى دولة السودان الشقيق، بدأت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية، تنفيذ خطة إجلاء للمواطنين المصريين فى السودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية
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