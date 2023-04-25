كأنه مقيدا في مدرسة مصرية بمصر.. التعليم توضح موقف الامتحانات والالتحاق بالمدارس للطلبة المصريين العائدين من السودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 04:31 مساءً - صرحت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بأنه سيتم السماح للطلاب المصريين العائدين من السودان، بالالتحاق فى أى مدرسة تقع بنطاق مقر سكن الأسرة، وأداء امتحانات نهاية العام فيها، وأن الطالب الذي كان مقيدا في مدرسة مصرية بالسودان، كأنه مقيدا في مدرسة مصرية بمصر، وبالتالي يستطيع دخول امتحانات نهاية العام في مصر، بعد قبوله بالمدرسة، موضحة أنه إذا لم يستطع التقدم للامتحانات بسبب الظروف الحالية، عليه التقدم بطلب لدخول امتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية، وسيتم الموافقة على ذلك، مضيفة أن الوزارة لا يمكن أن تقف ضد مصلحة الطالب.

وأوضحت المصادر، أن الطالب المصري بالسودان، إذا لم يستطع أداء الامتحان هناك بالمدرسة المصرية السودانية، وعاد لمصر، خلال هذه الفترة، ولم يلحق موعد الامتحانات في المدرسة المصرية هنا، سيدخل الدور الثاني بالدرجة الفعلية وليس كطلاب الملاحق.

يشار إلى أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقع اليوم الثلاثاء، قرارا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضي السودانية، موجها الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، باستقبال أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي المصريين العائدين من دولة السودان، لأرض الوطن، الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 / 2023.

وأكد الوزير أيضا أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.