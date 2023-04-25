82 ألف راكب.. مطار القاهرة يحقق أعلى معدل تشغيل منذ إنشائه أمس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 04:30 مساءً - شهد مطار القاهرة الدولي أمس أعلى نسبة في معدلات تشغيل الرحلات الجوية وفي حركة السفر والوصول منذ تاريخ إنشائه حيث بلغ عدد الرحلات الجوية 612 رحلة، ووصل عدد الركاب لـ 82 ألف راكب على مدار اليوم في أوقات الذروة التي شهدها المطار خلال الأيام الماضية، حيث تم تصنيفه من المطارات الأعلى كثافة في الشغيل وعدد الركاب داخل القارة الإفريقية.

أعلى معدل تشغيل بمطار القاهرة

وفي هذا السياق، أثنى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى على جهود جميع العاملين بميناء القاهره الجوى والتى توجت بتحقيق أعلى معدلات تشغيل وصلت اليها الرحلات الجوية القادمة من وإلى مطار القاهره وكذلك بالنسبه لعدد الركاب القادمين والمغادرين؛ وهو ما يأتى فى ضوء خطة التطوير المستمرة التى تشهدها المطارات المصرية بصفة عامة خلال الفترة الماضية ومن بينها مطار القاهره الدولي وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للعملاء مما ساعد على جذب العديد من شركات الطيران العالمية خاصة فى ظل حركة السفر والسياحة المتزايدة والمرتقبة والتى من المتوقع أن تشهد نموا ملحوظا خلال الفترة القادمة لما يتميز به المطار من موقع جغرافى مميز وكونه مطارا محوريا وبوابة مصر الاولى أمام العالم.

وأضاف وزير الطيران أن الزيادة المستمرة في حجم الحركة الجوية وتنامي نسب الارتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات، تمثل تحديًا كبيرًا يشهده مطار القاهرة، لافتا أنه يستوجب علينا مواصلة أهدافنا الرئيسية نحو تقديم الخدمات بكفاءة عالية وتطوير البنية التحتية بشكل مستمر لتلبية الطلب المتنامي على حركه السفر والسياحة وهو ما يأتى في ضوء أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر المستقبلية 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يشهده مطار القاهرة الدولي من حركة ‏تطوير موسعة داخل منظومة العمل لتحسين جودة مستوى الخدمات المقدمة للركاب المسافرين أو القادمين ظهرت آثاره واضحة بتحقيق نتائج إيجابية ومثمرة في حجم الطلب المتنامي على مطار القاهرة، ووصوله إلى أعلى معدل في عدد الرحلات الجوية وحركة الركاب خاصة في أوقات الذروة والتشغيل، مع الالتزام بكافة المعايير والتشريعات الدولية الموصى بها من قبل منظمات الطيران المدني الإقليمية والدولية.