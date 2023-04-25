«الصحة» تجري الفحص الطبي على 4 ملايين طالب بالمدارس خلال 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 04:30 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 4 ملايين و680 ألفًا و262 طالبًا بمدارس الجمهورية، خلال الربع الأول من 2023، بنسبة تغطية بلغت 94% من المستهدف.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن الفحص يتم لطلاب السنوات الأولى بجميع المراحل التعليمية، بهدف الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية يمكن أن يعاني الطفل، للاطمئنان على صحة الأطفال وسلامتهم البدنية، ونموهم العقلي والفكري.

وتابع الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن الفحوصات الطبية التي يخضع لها الطلاب تشمل قياس النظر، وفحص الأمراض الجلدية، والكشف عن الإعاقات، لاسيما كشف أسنان، وإجراء تحاليل صورة دم كاملة.

واختتم رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، الدكتور محمد عبدالله، إلى عقد 14 ألفا و533 ندوة تثقيفية للعاملين بمجال الصحة المدرسية، خلال الربع الأول من 2023، إلى جانب تدريب 360 من الأطباء والتمريض على خدمات الصحة المدرسة بـ 6 محافظات.