مترو الأنفاق: عودة مواعيد القطارات بعد انتهاء عطلة عيد الفطر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 04:30 مساءً - أعلن احمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لمترو الأنفاق، عن عودة مواعيد تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة كالمعتاد بدءا من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ إبريل ٢٠٢٣، وذلك بعد انتهاء شهر رمضان والعطلة الرسمية لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

تشغيل المترو بعد الإنتهاء من إحتفالات العيد

يأتى ذلك بناء على تعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، حيث أصدر المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق ، توجيهات بعودة مواعيد قيام أخر القطارات بالمحطات الإنتهائية للخط الأول والثانى.

وأعلنت الشركة جدول تشغيل القطارات كالمعتاد لتبدأ ساعات التشغيل من الساعة ٥:١٥ ص طوال العام ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول والثاني على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٤٠ م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١١:٥٠ م، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٠٠ ص، و قيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:٣١ ص، و من محطة الكيت كات الساعة ١٢:٠٤ ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١٢:٢٥ ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٠٠ ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٠٠ ص، حيث تم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ(١٣٧٥) رحلة يوميا ، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ( ٥١٠ رحلة ) ، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ( ٦٠٢ رحلة ) ، وعدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات ( ٢٦٣ رحلة ).

مترو الأنفاق

التوقيت الصيفي

وأضاف متحدث المترو أنه سيتم الالتزام بالتوقيت الصيفي صباح يوم الجمعة الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٣ و تعديل الساعة بتقديمها لمدة ستين دقيقة، مؤكدآ أن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب مناشدين الجمهور بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب ( 01221116048 ) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمي للشركة CAIROMETRO.GOV.EG لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لإستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.