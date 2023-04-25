«إكسترا نيوز» تكشف عدد الوافدين إلى معبر أرقين

جدة - نرمين السيد - وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أن معبر أرقين وصل إليه 904 مواطنين بجانب بضعة الآلاف من الجنسيات الأخرى أغلبهم سودانيون بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وأشار إلى أن أهم شروط دخول معبر أرقين وجود "وثيقة السفر الخاصة" والتأشيرة لغير المصريين والأوراق الشخصية كاملة، وفى حال فقدان أوراق ثبوت شخصية يتم التواصل مع القنصلية المصرية بالخرطوم. وأوضح أن خدمات جمعية الهلال الأحمر مستمرة منذ بداية عملية الإجلاء، لأنها معقدة للغاية وهناك اهتمام طبى كبير وتوفير عربات الإسعاف، كما يقدم فريق الهلال الأحمر المصرى عبر ذلك المركز خدمات الإغاثة والطوارئ التى تشمل خدمات الدعم النفسى والأدوية والوجبات الغذائية الخفيفة ووسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين من خلال المعبر من مختلف الجنسيات وبين ذويهم.

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