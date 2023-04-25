هل يمكن للطلاب العائدين من السودان أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية؟

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوى المصريين العائدين من دولة السودان، أداء امتحانات الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية، والمقرر انطلاقها فى 12 يونيو المقبل.





ووجه الوزير، الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، باستقبال الطلاب العائدين من السودان والراغبين فى أداء امتحانات الثانوية العامة المصرية؛ وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتسكينهم فى مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم لتأدية امتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023.

ووقع وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، قرارا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضى السودانية.

وشدد أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا فى الأراضى السودانية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج.

وفى المعتاد، كانت امتحانات الثانوية السودانية تعقد خلال شهر مايو من كل عام، قبل انعقاد امتحانات الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية بشهر تقريبا.

وبحسب الجدول المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تنطلق امتحانات الثانوية العامة المصرية يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023، وتبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية، التربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء.

واعتبارا من الأحد الموافق 18 يونيو 2023، تبدأ امتحانات المواد الأساسية بمادة اللغة العربية وتنتهى يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.



البعثة التعليمية بالسودان

وبحسب إحصاءات وزارة التربية والتعليم، يبلغ عدد البعثة التعليمية السودانية 151 مدرسا وإداريا، إضافة إلى 35 طالبا مصريا، بينهم 21 طالبا متقدمين لامتحانات الثانوية العامة السودانية، و14 طالبا بمختلف مراحل صفوف النقل.

وفى كل عام، تنظم الإدارة العامة للامتحانات فى مصر، امتحانات الثانوية العامة السودانية، التى يخوضها بعض الطلاب المصريين، من أبناء أفراد البعثة المصرية بالسودان، ويدرس الطلاب هناك نفس المناهج المقررة على الطلاب داخل جمهورية مصر العربية.

ونظرا لتدهور الأوضاع الأمنية فى دولة السودان الشقيق، بدأت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية، تنفيذ خطة إجلاء للمواطنين المصريين فى السودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية.