محمد صلاح: دورى أبطال أوروبا لقبى المفضل وعلاقتى بـ "كلوب" رائعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 03:30 مساءً - تحدث الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن علاقته القوية بمدربه الألماني يورجن كلوب، وعن مسابقة دوري أبطال أوروبا، وهى بطولته المفضلة.

وقال محمد صلاح، في مقابلة مع ريو فيرديناند، نجم مانشستر يونايتد السابق، عبر شبكة "BT Sport" البريطانية: "الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كان هدفي الأكبر منذ أن كنت صغيرا، عندما كنت طفلا كنت أشاهد دوري الأبطال أكثر من الدوري الإنجليزي الممتاز أو أي دوري آخر، كان دوري أبطال أوروبا أكبر بطولة في ذلك الوقت وأعتقد أنه لا يزال كذلك، كان حلمي فقط أن ألعب فيه يوما ما، الفوز به أمر لا يصدق".



وواصل الدولي المصري:"عندما أتيت إلى هنا قلت إنني أريد الفوز بالألقاب وأنا متحمس للعب ومساعدة الفريق على الفوز، أنا فخور جدا لتحقيق هذه الإنجازات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي،لديّ علاقة قوية مع يورجن كلوب منذ أن جئت إلى ليفربول، لقد لعبنا معا لمدة 5 أو 6 سنوات لذلك نحن نعرف بعضنا البعض جيدا الآن، نحن نحترم بعضنا البعض وهذا هو أهم شيء".

وعن زميله ترينت ألكسندر أرنولد، قال محمد صلاح: "لديه رؤية رائعة، إنه يبحث دائما عن أصعب تمريرة في المباراة ويحاول لعبها، فور علمي أنه حصل على الكرة وهناك مساحة أقوم بالجري حتى بدون رؤيته ومعرفة ما إذا كان سيمر أم لا".