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شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدةيشاركون الداخلية فى زيارة دور رعاية الأيتام والمسنين والمستشفيات للتهنئة بعيد الفطر (صور)

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 03:30 مساءً - نظمت وزارة الداخلية، زيارة لعدد من شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، إلى مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧، ليشاركوا رجال الشرطة تقديم هدايا للأطفال الذين يتلقون العلاج بها، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

واستمع الشباب خلال الزيارة، إلى مراحل إنشاء المستشفى ودورها المهم فى علاج سرطان الأطفال، كما تم إتاحة الفرصة لهم للمناقشة والاستفسار والحوار مع المسؤولين والقائمين على المستشفى، كما استلم الشباب صناديق إدخار 8 كمساهمات مستقبلية منهم فى علاج هؤلاء الأطفال.

  

كما تم اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، لزيارة عدد من دور رعاية الأيتام والمسنين، وقاموا بتوزيع هدايا على نزلائها، حرصاً على تفعيل روح المساهمة الإيجابية لديهم. 

     

وكان لتلك المبادرة، بالغ الأثر فى إدخال البهجة والسرور فى نفوس الشباب المشاركين، وأعربوا عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية، وعلى ما لمسوه من اهتمام يؤكد مدى حرص رجال الشرطة على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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