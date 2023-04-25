الصحة: تقديم 2.9 مليون خدمة طبية وتوعوية ضمن برنامج العيادات الصديقة للشباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 03:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 2 مليون و965 ألف خدمة صحية ودعم نفسي ومشورة للشباب والفتيات المترددين على العيادات صديقة الشباب والمراهقين بمنشآت الرعاية الصحية الأولية خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ خدمات البرنامج يتم تقديمها من خلال 1200 عيادة، وتشمل التثقيف الصحي والتعريف بفترة المراهقة، إضافة إلى التشجيع على اتباع السلوكيات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض المعدية والمزمنة، وأمراض الفم والأسنان، والتوعية بالتغذية السليمة.

من جانبه، كشف الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن إجمالي التردد من الفئات المستهدفة، بلغ مليون و162 ألف من الذكور والإناث في الفئة العمرية من 10 إلى 24 عامًا، موضحًا أن أعلى معدلات التردد في الفئة من 20 إلى 24 عامًا.

وتابع "عبدالرازق" أن الخدمات شملت مليون و71 ألف و910 جلسة توعية، ومليون و93 ألف و449 خدمة صحية، و799 ألف و386 مشورة صحية، مشيرَا إلى إحالة 440 من الشباب والفتيات إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة لتلقي العلاج المتقدم اللازم لحالتهم الصحية.

يُذكر، أنّ جميع الخدمات في هذه العيادات تقدم بالمجان، كما يتم تلقي استفسارات المواطنين عن خدمات العيادات الصديقة للشباب والمراهقين عبر الخط الساخن (15335).