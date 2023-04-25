لليوم الـ238 على التوالى.. إقبال كبير من المواطنين على منافذ (كلنا واحد)

جدة - نرمين السيد - توافد المواطنون بكثافة لليوم الـ 238 على التوالى على المنافذ والسرادقات التى أعلنتها وزارة الداخلية، للمشاركة فى فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة (كلنا واحد) والتى أُطلقت بداية سبتمبر الماضى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد وتم مدها عدة مرات، وكان آخرها مدها لمدة شهرين عقب انتهاء شهر رمضان الماضى.





وأعرب عدد من المواطنين عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية على تلك المبادرة ودورها فى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية لهم بأسعار مخفضة، معربين عن شكرهم لوزارة الداخلية لحرصها على إطلاق مثل هذه المبادرات والتى تعكس تطور الفكر الأمنى للوزارة، وإيمانها بضرورة المشاركة المجتمعية الفعالة، خاصة فى الأعياد والمواسم الاجتماعية، والدينية، والوطنية؛ ما من شأنه مد جسور الثقة بين المواطن ورجال الشرطة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، فى 28 أكتوبر الماضى، مد فعاليات المرحلة الـ23 للمبادرة حتى نهاية نوفمبر المقبل، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (من هنا).

وأوضحت أنه تم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة، لتوفير تلك السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (34 سلسة - 1051 فرعًا - 4 شوادر) بمختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة والمشاركة فى تلك المبادرة، بالإضافة إلى توجيه عدد من القوافل بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، على أن تتضمن كل قافلة سلع غذائية وغير غذائية بتخفيضات على بعض السلع تصل إلى 60%.

كما أعدت منظومة (أمان) التابعة لوزارة الداخلية - مساهمةً منها فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية - عبوات تحوى سلعًا متنوعة بجودة عالية، بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة أمان حتى نهاية العام.

كما توزع منظومة (أمان) عبوات غذائية بالمجان على المواطنين بالمناطق الأشد احتياجًا، والمناطق الحضارية الجديدة فى إطار الدعم والمساندة التى تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات.