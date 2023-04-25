الكنيسة القبطية تهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقيادات ورجال القوات المسلحة وجموع المصريين بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية.





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