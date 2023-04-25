عودة مواعيد تشغيل قطارات المترو غدا (تعرف عليها)

جدة - نرمين السيد - أعلن أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لمترو الأنفاق، عودة مواعيد تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة كالمعتاد بدء من غد الأربعاء 26 إبريل 2023، وذلك بعد الانتهاء من شهر رمضان والعطلة الرسمية لاحتفالات عيد الفطر المبارك.





وأعلنت الشركة جدول تشغيل القطارات كالمعتاد لتبدأ ساعات التشغيل من الساعة 5:15 ص طوال العام ومواعيد آخر القطارات من المحطات الانتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول والثانى على أن يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:40 م، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:50 م، وللخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة 12:00 ص.

وقيام آخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة 12:31 ص، ومن محطة الكيت كات الساعة 12:04 ص، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة 12:25 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:00 ص.

حيث تم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر بـ (1375) رحلة يوميا، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى (510 رحلة)، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة - المنيب إلى ( 602 رحلة)، وعدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات ( 263 رحلة).

وأضاف متحدث المترو، أنه سيتم الالتزام بالتوقيت الصيفى صباح يوم الجمعة الموافق 28 إبريل 2023 وتعديل الساعة بتقديمها لمدة 60 دقيقة، مؤكدا أن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب.

كما ناشد الجمهور بالتواصل معنا عبر الخط الساخن 16048 وعبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب (01221116048) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة والموقع الرسمى للشركة من هنا لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات الخاصة بجمهور الركاب ومن خلال أيضا مكاتب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والمتواجدة بعدد من المحطات لاستقبال كافة الشكاوى المتعلقة بكافة الجهات وليس شكاوى مترو الأنفاق فقط، مؤكدين على أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.