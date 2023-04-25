مترو الأنفاق: عودة مواعيد تشغيل القطارات غدا وستبدأ من الساعة 5.15 صباحا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 02:24 مساءً - أعلن احمد عبد الهادى بكير، المتحدث الرسمى ومدير عام الإعلام والعلاقات العامة بالشركة المصرية لمترو الأنفاق، عن عودة مواعيد تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة كالمعتاد بدء من يوم الأربعاء الموافق 26 إبريل 2023، وذلك بعد الإنتهاء من شهر رمضان و العطلة الرسمية لإحتفالات عيد الفطر المبارك.

يأتى ذلك بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، حيث أصدر المهندس على الفضالي العضو المنتدب التنفيذي لشركة مترو الأنفاق ، توجيهات بعودة مواعيد قيام أخر القطارات بالمحطات الإنتهائية للخط الأول والثانى.

وأعلنت الشركة جدول تشغيل القطارات كالمعتاد لتبدأ ساعات التشغيل من الساعة ٥:١٥ ص طوال العام ومواعيد أخر القطارات من المحطات الإنتهائية ومقابلتها فى المحطات التبادلية بالخط الأول و الثاني على أن يكون قيام أخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١١:٤٠ م ، و من محطة المرج الجديدة الساعة ١١:٥٠ م ، و للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٠٠ ص ، و قيام أخر قطار للخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:٣١ ص ، و من محطة الكيت كات الساعة ١٢:٠٤ ص ، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة ١٢:٢٥ ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٠٠ ص ، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة ١٢:٠٠ ص ، حيث تم إعداد جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة بـإجمالى عدد رحلات تقدر ب ( ١٣٧٥ ) رحلة يوميا ، بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى ( ٥١٠ رحلة ) ، وعدد رحلات الخط الثاني ما بين محطتي شبرا الخيمة - المنيب إلى ( ٦٠٢ رحلة ) ، وعدد رحلات الخط الثالث من محطة عدلى منصور حتى محطة الكيت كات ( ٢٦٣ رحلة ).

وأضاف متحدث المترو أنه سيتم الإلتزام بالتوقيت الصيفي صباح يوم الجمعة الموافق ٢٨ إبريل ٢٠٢٣ و تعديل الساعة بتقديمها لمدة ستون دقيقة .

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وختاما يتمنى جميع قيادات الشركة والعاملين بها دوام الصحة والعافية لجميع مستخدمى خطوط المترو وجميع الشعب المصري العظيم والاستمرار فى تقديم أفضل الخدمات التى تليق بكم.