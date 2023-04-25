الرئيس السيسى: "أتقدم بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم بمناسبة عيد تحرير سيناء الذي يمثل يوم الكرامة الوطني"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 02:24 مساءً - كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك، مهنأ الشعب المصرى باحتفالات تحرير سيناء، قائلا: "أتقدم بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذي يمثل يوم الكرامة الوطني، حين استعادت مصر حقوقها المشروعة الكاملة على ترابها الوطني".

وتابع: "تحية لأبناء هذا الشعب الذي بذل أغلى التضحيات، ولشهدائنا البررة الذين روت دماؤهم كل حبة رمل من سيناء، ولقواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته، كما أتوجه بتحية الفخر والإجلال، للرئيس الراحل أنور السادات، الذي جسد بقراري الحرب والسلم قيم مصر الراسخة للأبد، التي تؤمن بالعدل والأمن والسلام.كل عام وانتم بخير".



