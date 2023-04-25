التربية والتعليم: تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للمصريين بالسودان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 02:24 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أنه نظرا لمستجدات الظروف الراهنة التي تمر بها دولة السودان، فقد وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، قرارا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان، لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضي السودانية.

كما وجه الدكتور رضا حجازي، الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة، باستقبال أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي المصريين العائدين من دولة السودان، لأرض الوطن الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وأكد الوزير أيضا أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.