البيئة تعلن الانتهاء من رفع كفاءة الشبكة القومية للرصد اللحظى لنوعية المياه

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 02:23 مساءً - فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالمراقبة الدورية والمستمرة لرصد أية ملوثات على نهر النيل والمسطحات المائية ، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المرصودة، اعلنت وزيرة البيئة عن الإنتهاء من رفع كفاءة الشبكة القومية لمحطات الرصد اللحظي المستمر لرصد ملوثات المياه على طول نهر النيل وبحيرتي مريوط والمنزلة بتكلفة ١.٥ مليون جنيه، حيث تم تحديث 19 وحدة مجمع ومرسل البيانات للربط بسيرفر خاص بوزارة البيئة، ويتم استقبال قراءات المحطات كل 15 دقيقة على مدار اليوم.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن هذا التحديث يأتى لضمان أمن وسرية المعلومات، ووصول البيانات بصورة سليمة بدون استخدام أي برامج لا تملكها الوزارة، حيث تعمل المنظومة على نقل واستقبال البيانات بصورة مغلقة، باستخدام شرائح اتصال تمتلكها وزارة البيئة وأيضاً امكانيه التحكم فى وحده مجمع البيانات عن بعد. كما ستساعد هذه التحدثيات في رفع كفاءة عمل المحطات وتحسين جودة البيانات المستقبلة، ومراقبه اي تغييرات لنهر النيل و البحيرات، مما يساهم في الحفاظ على البيئة وسرعه اتخاذ القرار.

وفى سياق متصل تم الانتهاء من ربط الشركة المصرية للسبائك الحديدية (الفيروسيليكون) لإنتاج الحديد والصلب بأسوان بمنظومة الرصد اللحظى لنوعية المياه ، حيث تعد من الشركات الكبرى في انتاج سبائك الحديد والصلب والتي تصرف علي نهر النيل ، ولا تزال الجهود مستمرة من قبل وزارة البيئة لإلزام المنشآت الصناعية بالربط على الشبكة من خلال تركيب نظام مراقبة جودة المياه، لرصد ملوثات الصرف الصناعى الخاص بهم بشكل دقيق، ما يساهم في الحفاظ على صحة المجتمع والبيئة.