ضمن تنمية سيناء.. تنفيذ 37 مشروعا للتعليم العالى بتكلفة 13.4 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على وجود العديد من المشروعات القومية للتعليم العالى التى تم تنفيذها بسيناء، لاستكمال التنمية الشاملة بها، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مختلف المشروعات القومية فى سيناء بمختلف القطاعات وعلى رأسها التعليم العالى.





وأشار الوزير إلى أن الدولة نفذت 37 مشروعًا فى مجال التعليم العالى بسيناء خلال السنوات الثمانى الماضية، بتكلفة إجمالية بلغت 13.4 مليار جنيه، موضحًا أن جهود تنمية سيناء تؤكد على وضع سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن الجامعة لديها 3 أفرع بمدن "الطور - رأس سدر - شرم الشيخ" وهى تعُد من أكبر المشروعات القومية للتعليم العالى بسيناء، بتكلفة إجمالية 10.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى طرح الجامعة العديد من البرامج الأكاديمية المتميزة فى مجالات "الطب البشرى، طب الأسنان، الطب البيطرى، التمريض، الصيدلة، العلوم الإدارية، العلوم الاجتماعية، الزراعات الصحراوية، هندسة وعلوم الحاسب، الهندسة، الصناعات التكنولوجية، العلوم الأساسية، هندسة العمارة، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الألسن واللغات التطبيقية".

وأضاف أن المقر الرئيسى للجامعة يقع بمدينة الطور ويُقام على مساحة 200 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويضم كليات: "الهندسة، الصناعات التكنولوجية، الطب، طب الأسنان، التمريض، علوم وهندسة الحاسب"، ويُقام فرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويقدم برامج (العلوم الأساسية، الطب البيطرى، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، العلوم الاجتماعية"، ويُقام فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويضم كليات: "السياحة والضيافة، العمارة، الألسن واللغات التطبيقية، الفنون والتصميم، الإعلام والاتصال"، موضحًا أن الجامعة تمتلك مُقومات مادية وبشرية مُتميزة، وتطرح برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.

ولفت الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير ورفع كفاءة جامعة العريش بتكلفة بلغت 1.7 مليار جنيه، موضحًا أن الجامعة انتهت من إنشاء مبانى كليات "الآداب، التجارة، التربية، الاقتصاد المنزلى، التربية الرياضية، الطب البيطرى، الطب البشرى، الاستزراع المائى والمصايد البحرية" ومبنى إدارة الجامعة، ومبنى إدارة المدن الجامعية، والعيادات الطبية، و3 عمارات استراحة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إنشاء مبنى لإسكان الطلاب، وآخر للطالبات، ومبنى المعامل، ومدرجات بسعة 650 طالبًا، وأخرى بسعة 250 طالبًا، وصالة للألعاب الرياضية، وجارى تطوير ورفع كفاءة كلية الحاسبات والمعلومات وتعلية مبنى الصناعات بكلية العلوم الزراعية البيئية وكلية التربية. فضلاً عن إعداد مُخطط كامل لإنشاء الطرق وتطوير البنية التحتية، وإنشاء محطة لتحلية المياه، وتحديث منظومتى الأمن ووسائل النقل بالجامعة، وتجهيز مبانيها بالأدوات والمُعدات المطلوبة.

وأشار رئيس الجامعة إلى صدور القرار الجمهورى عام 2016 بإنشاء جامعة العريش كجامعة مُستقلة، لتكون بذلك بداية التنمية الحقيقية على أرض سيناء، خاصةً بمحافظة شمال سيناء، مشيرًا إلى أن الجامعة تضم 11 كلية وهى كليات: التربية، العلوم الزراعية البيئية، العلوم، الآداب، التربية الرياضية، التجارة، الاستزراع السمكى والمصايد البحرية، الاقتصاد المنزلى، الطب البيطرى، الطب البشرى، الحاسبات والمعلومات، كما تضم معهدًا للدراسات البيئية "خاص بالدراسات العليا"، وجار التوسع بإنشاء كليات نوعية جديدة فى مختلف التخصصات لتصل إلى 16 كلية، مُلحقًا بها مراكز نوعية وبحثية؛ لاستغلال كافة ثروات سيناء، وتعظيم الاستفادة منها، مشيرًا إلى أن جامعة العريش تُراعى فى منشآتها أن تحقق شروط الأبنية الذكية والمبانى ذات التكنولوجيا الخضراء بكافة مبانى الكليات.

وأضاف الدمرداش أن جامعة العريش لديها مزارع بكلية الزراعة، ومنها مزرعة الفاكهة التى تبلغ مساحتها 40 فدانًا، وغالبية مساحتها المزروعة يوجد بها أشجار الزيتون، بالإضافة إلى مزرعة الخضر وتبلغ مساحتها 5 أفدنة وتنتج هذه المساحة من "4-6" أطنان من الخضروات سنويًا، كما تمتلك الجامعة مزرعة للإنتاج الحيوانى والداجنى وعنابر للإنتاج الحيوانى والداجنى على مساحة 8 أفدنة.

وأوضح الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس، أنه جارٍ إنشاء أول فرع لجامعة حكومية بجنوب سيناء، وهو فرع جامعة السويس بأبورديس بتكلفة 1.3 مليار جنيه للمرحلة الأولى، ويُقام فرع الجامعةعلى مساحة 100 فدان للمرحلتين، وتضم المرحلة الأولى كليات "التربية، الآداب، العلوم، التجارة" فيما تضم المرحلة الثانية كليات "الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى، التمريض، الهندسة، هندسة البترول، التكنولوجيا، الثروة السمكية، اللغات والترجمة، الزراعة الصحراوية والأغذية، التصاميم والفنون، الطب البيطرى، الحاسبات والذكاء الاصطناعى"، بالإضافة إلى مبانٍ أخرى "مبنى إدارى للجامعة، مكتبة مركزية، قاعة مؤتمرات، مدينة جامعية للطلاب، مبانى إسكان لأعضاء هيئة التدريس، مجمع رياضى أوليمبى، كافيتريا ومطعم"، وكذلك إنشاء مستشفى جامعى لخدمة أبناء شبه جزيرة سيناء.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الاهتمام بتنفيذ العديد من مشروعات التعليم العالى على أرضها يعكس المكانة الخاصة التى تتمتع بها سيناء، وكذلك لتلبية الطلب المُتزايد على التعليم الجامعى، وتوفير فرص تعليم مُتميز لأبناء سيناء، واستجابة لاحتياجات قطاعات المُجتمع المختلفة، فيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة فى عملية التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل.

وأضاف المُتحدث الرسمى أن جامعة العريش وجامعة الملك سلمان الدولية لهما دور مجتمعى بارز بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية فى المشاركة المجتمعية بشمال وجنوب سيناء، وذلك من خلال المشاركة فى المُبادرات المختلفة التى تقدمها الدولة؛ لتنمية المجتمع السيناوى.