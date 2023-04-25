الرئيس السيسى: عيد تحرير سيناء يمثل يوم الكرامة الوطنى

جدة - نرمين السيد - وكتب فى تدوينة له عبر حسابه الرسمى عبر مواقع التواصل الاجتماعى: "أتقدم بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذى يمثل يوم الكرامة الوطنى، حين استعادت مصر حقوقها المشروعة الكاملة على ترابها الوطنى".

وأضاف: "تحية لأبناء هذا الشعب الذى بذل أغلى التضحيات، ولشهدائنا البررة الذين روت دماؤهم كل حبة رمل من سيناء، ولقواتنا المسلحة الباسلة التى خاضت أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته".

وتابع: "كما أتوجه بتحية الفخر والإجلال، للرئيس الراحل أنور السادات، الذى جسد بقرارى الحرب والسلم قيم مصر الراسخة للأبد، التى تؤمن بالعدل والأمن والسلام. كل عام وأنتم بخير".