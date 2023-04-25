يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
وقال مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسؤول ملف المنافذ بالوزارة سعيد صالح إن مبادرة وزارة الزراعة "خير مزارعنا لاهالينا" معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين بأسعار تنافسية، مشيرا إلى أن هذا المعرض هو الثانى خلال عام 2023 بعد معرض حديقه الأورمان وسيعقبه معارض أخرى بعدد من المحافظات.
وأضاف أن معرض "خير مزارعنا لأهالينا" سيقام على مساحة 600 متر، وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعى، ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التى تحتاجها الأسرة المصرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الزراعة: إقامة معرض «خير مزارعنا لأهالينا» بالتزامن مع «زهور الربيع» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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