فى ذكرى تحرير سيناء.. مصر تستعيد أرضها بعد انتصار كاسح

جدة - نرمين السيد - تحتفل مصر فى 25 أبريل من كل عام، بذكرى عيد تحرير سيناء، حيث تكلل العبور العظيم للجيش المصرى فى 1973 وانتصاره على جيش الاحتلال الإسرائيلى، بخروج الاحتلال تماما ورفع العلم المصرى فوق شبه جزيرة سيناء بعد استعادتها كاملة من المحتل الإسرائيلى.





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