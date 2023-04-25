الخدمات تصل إلى 33 ألف نسمة.. القباج تتابع تطوير منازل قرية الدير

جدة - نرمين السيد - تابعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، فعاليات تدشين المرحلة الثانية لمشروع تطوير منازل قرية الدير بمدينة إسنا بجنوب محافظة الأقصر، فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





ويستهدف المشروع إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لمنازل قرية الدير، إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى انتهت إلى تطوير 160 وحدة سكنية.

وقد امتدت التدخلات الاجتماعية والاقتصادية والمساعدات النقدية والعينية بقرية الدير وبمحافظة الأقصر لخدمة ما يزيد على 33 ألف نسمة من خلال توفير خدمات طبية فى مجالات متعددة، ومن خلال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب وتوصيل شبكة جديدة لجميع منازل نجع الفوال، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحى وإنشاء شبكة صرف صحى جديدة وإنشاء محطة رفع لخدمة 15,000 نسمة، فى إطار جهود تحسين جودة حياة الأسر والحرص على التوسع فى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد محمد حسين الجبالى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المشروع، الذى يأتى فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن ومؤسسة "إى أف جى هيرماس" للأعمال الخيرية تضمن إنشاء أكاديمية العلماء الصغار والمتخصصة فى تعليم الأطفال بطريقة "المنتسورى"، وأول حضانة بها قسم خاص للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج فى الأقصر ضمن جهود المؤسسة فى المساهمة فى تطوير التعليم فى قرى مصر.

وأشار الجبالى إلى أن مبنى أكاديمية العلماء الصغار يعد من المشروعات الخضراء الذكية، حيث يدار من خلال محطة للطاقة الشمسية، وتقوم الأكاديمية برفع الوعى بين أبناء نجع الفوال والمناطق المجاورة لها بطرق التعليم الخاصة الحديثة، والتى تقدم بالمجان بما يؤدى إلى الاستثمار فى الأجيال الصاعدة وبما يتيح لهم فرص التأهيل والتدريب للإلحاق بسوق العمل فيما بعد، مما شجع الأمهات لإلحاق أطفالهن بفرص التعليم والتدريب لشعورهن بالفارق الكبير فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم الإدراكية.

وتقوم الأكاديمية بتنفيذ برامج تدريبية خاصة بتعليم وتنمية مهارات الأطفال ذوى الإعاقة، والعمل على دمجهم على أيدى مدربين متخصصين، بما يضمن تعليم الطرق الخاصة بتفعيل مسارات الوعى لدى الأطفال وتنمية طرق التعايش مع البيئة المحيطة.

وقد نجحت سلسلة التدريبات التى يتم تنفيذها بالأكاديمية فى مجال تنمية مهارات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى تخريج العشرات من المتخصصات فى التعامل مع تلك الحالات من أجل سد العجز فى المدربين المتخصصين فى التعامل مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة على مدار 4 سنوات منذ افتتاح الأكاديمية فى عام 2019.

ويضم مركز أكاديمية العلماء الصغار قسم المنتسورى وقسم ذوى الإعاقة، والذى يضم فصول تعليمية ويتم عمل تقييم للطفل ووضع جدول خاص به وفق قدراته.