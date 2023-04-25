مجلس القبائل المصرية لـ إكسترا نيوز: سيناء تحررت من الإرهاب فى 2023

جدة - نرمين السيد - وجه الشيخ كامل مطر، رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، تهنئة للشعب المصرى بالانتصار على الإرهاب الغاشم، وذكرى عودة سيناء الحبيبة فى 25 أبريل، مؤكدًا أن سيناء أصبحت خالية تمامًا من الإرهاب، لتصبح سيناء محررة مرتين مرة فى 25 أبريل عقب حرب 1973، ومرة 25 أبريل 2023 بعد دحر الإرهاب الأسود بسواعد القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع أبناء القبائل المصريين، الذين قدموا الكثير من أجل الوطن.





وأضاف مطر، فى حوار على قناة "إكسترا نيوز"، أن سيناء تعد البوابة الشرقية لمصر وتقع على مساحة61 ألف كيلو متر مربع، وتتميز بثروات طبيعية تعادل ثلث ثروات مصر من المعادن ومن الثروات الطبيعية، كاليورانيوم والرمل الأسود الذى يدخل فى صناعة السيلكون، وكذلك أكبر احتياطى من الرمل الأبيض الذى يدخل فى صناعة الزجاج، إضافة لوجود أراضى زراعية ذات جودة عالية. وتابع رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، أن سيناء تضم العديد من محاجر الرخام والمحاجر الجيرية والملاحات التى تنتج ملح الطعام، إضافة إلى وجود البترول كحقل نفط بلاعيم وحقل نفط برجيه، مشيرًا إلى أن المناطق السياحية التى تتمتع بها سيناء على أعلى مستوى، وتتضمن مناطق سياحة علاجية لا يوجد لها مثيل فى العالم أجمع، إضافة لوجود دير سانت كترين وجبل الطور الذى تجلى فيه الله سبحانه وتعالى.

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