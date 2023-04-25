خلال الربع الأول من 2023.. الصحة تؤكد: تم فحص 4.6 مليون طالب بمدارس الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 01:27 مساءً - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء فحص طبي شامل، على 4 ملايين و680 ألف و262 طالب بمدارس الجمهورية، خلال الربع الأول من عام 2023، بنسبة تغطية بلغت 94% من المستهدف.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفحص الطبى الشامل، يتم لطلاب السنوات الأولى بجميع المراحل التعليمية، بهدف الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية، يمكن أن يعاني منها الأطفال، وذلك للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنية، ونموهم العقلي والفكري.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبد الرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الفحوصات الطبية التي يخضع لها طلاب المدارس، تشمل قياس النظر، وفحص الأمراض الجلدية، والكشف عن الإعاقات، وكشف أسنان، وإجراء تحاليل صورة دم كاملة.

وأشار الدكتور محمد عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، إلى عقد 14 ألف و533 ندوة تثقيفية للعاملين بمجال الصحة المدرسية، خلال الربع الأول من العام الجاري، فضلاً عن تدريب 360 من الأطباء والتمريض، على خدمات الصحة المدرسة بـ6 محافظات.