جدة - نرمين السيد - وقع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، قراراً بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضى السودانية.





كما وجه الدكتور رضا حجازى الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة باستقبال أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوى المصريين العائدين من دولة السودان لأرض الوطن الراغبين فى أداء امتحانات الثانوية العامة داخل مصر، لتسهيل الإجراءات الخاصة بتسكينهم فى مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسى 2022 / 2023. وأكد الوزير أيضا أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا فى الأراضى السودانية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الطلاب المصريين بالسودان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.