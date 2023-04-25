موفد القاهرة الإخبارية: قدرات معبر أرقين سبب توجه الرعايا الأجانب لمصر

جدة - نرمين السيد - وأشار أبو زيد خلال تغطية مباشرة من معبر أرقين إلى أن قدرات المعبر الكبيرة كانت سببا فى اختيار عدد كبير من الرعايا الأجانب للحضور إلى معبر أرقين كوجهة أولى قبل سفرهم إلى بلادهم.



وأقامت جمعية الهلال الأحمر المصرى مركزا إغاثيا إنسانيا فى معبر أرقين الحدودى مع السودان، لمساعدة الجالية المصرية والطلبة المصريين القادمين من السودان الذى يشهد مواجهات عنيفة لليوم العاشر تواليا، بين الجيش والدعم السريع.