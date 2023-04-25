رفع كفاءة شبكة محطات الرصد اللحظى لرصد ملوثات المياه بتكلفة 1.5 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الانتهاء من رفع كفاءة الشبكة القومية لمحطات الرصد اللحظى المستمر لرصد ملوثات المياه على طول نهر النيل وبحيرتى مريوط والمنزلة بتكلفة 1.5 مليون جنيه.





وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم تحديث 19 وحدة مجمع ومرسل البيانات للربط بسيرفر خاص بوزارة البيئة، ويتم استقبال قراءات المحطات كل 15 دقيقة على مدار اليوم.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بالمراقبة الدورية والمستمرة لرصد أية ملوثات على نهر النيل والمسطحات المائية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المرصودة.

وأشارت إلى أن هذا التحديث يأتى لضمان أمن وسرية المعلومات، ووصول البيانات بصورة سليمة بدون استخدام أى برامج لا تملكها الوزارة، وتعمل المنظومة على نقل واستقبال البيانات بصورة مغلقة، باستخدام شرائح اتصال تمتلكها وزارة البيئة وأيضا امكانيه التحكم فى وحده مجمع البيانات عن بعد، كما ستساعد هذه التحدثيات فى رفع كفاءة عمل المحطات وتحسين جودة البيانات المستقبلة، ومراقبه اى تغييرات لنهر النيل والبحيرات، مما يساهم فى الحفاظ على البيئة وسرعه اتخاذ القرار.

وفى سياق متصل، تم الانتهاء من ربط الشركة المصرية للسبائك الحديدية (الفيروسيليكون) لإنتاج الحديد والصلب بأسوان بمنظومة الرصد اللحظى لنوعية المياه، وتعد من الشركات الكبرى فى انتاج سبائك الحديد والصلب والتى تصرف على نهر النيل، ولا تزال الجهود مستمرة من قبل وزارة البيئة لإلزام المنشآت الصناعية بالربط على الشبكة من خلال تركيب نظام مراقبة جودة المياه، لرصد ملوثات الصرف الصناعى الخاص بهم بشكل دقيق، ما يساهم فى الحفاظ على صحة المجتمع والبيئة.