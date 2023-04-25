إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول.. وشوشة يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء (صور )

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:30 مساءً - تواصل محافظة شمال سيناء، الاحتفالات بعيدها القومى، والذكرى الـ 41 لتحرير أرض الفيروز، حيث وضع اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إكليل زهور على قبر الجندى المجهول، بساحة الشهداء بمدينة العريش، وسط عزف الموسيقى العسكرية لسلام الشهيد، يرافقه اللواء محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء ممدوح أبو زيد، مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية، ومشايخ القبائل بالمحافظة،.





وهنأ المحافظ، أبناء مصر جميعا، خاصة أهالى شمال سيناء، بمناسبة الذكرى التحرير، مقدما التحية لكل الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، الذين سألت دماءهم على أرض سيناء، مثمنا دورهم في دحر الإرهاب إلى غير رجعة، مشيرا إلى أن الفترة القادمة، ستشهد مرحلة تنمية حقيقة فى المحافظة، تتضمن مشروعات قومية وتنموية في كافة ربوع سيناء، مشيرا إلى أنالمحافظة، تستقبل عدد من الوزراء والشخصيات العامة للمشاركة في الاحتفالات بالعيد القومي الـ41 لتحرير سيناء.





وأكد محافظ شمال سيناء، أن تم بالفعل البدء فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتعمير سيناء، في مختلفة المحاور، مؤكدا أن الدولة تهتم بتوفير كافة الخدمات الحيوية للمواطنين في ربوع سيناء.

ويعقب انتهاء مراسم وضع إكليل الزهور، افتتاح عدد من المشروعات التي تم إنشاؤها مؤخرا بالعريش، وتشمل مدرسة المجاهد محمد الغول بمنطقة السبيل، ومدرسة يوسف الصديق بمنطقة ابنى بيتك الجولف، وتسليم قطع أراض ورخص مبانى الأهالي بمنطقة الميناء، وحفل تخريج دفعة القابلات التابعة لمديرية الصحة بشمال سيناء.





وتشمل احتفالات محافظة شمال سيناء، بالعيد القومي، العديد من الفعاليات، من بينها افتتاح مشروعات فى مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وندوات متنوعة، وحوار مع الشباب من كل المحافظات، واحتفالات بالشهداء، ومهرحان لسباقات الهجن بمضمار العريش، بمشاركة عدد من المحافظات، بحضور وزراء وفنانين وشخصيات عامة.

وتستمر الاحتفالات بالعيد القومي لشمال سيناء، إلى يوم الأربعاء 26 ابريل، باستقبال ضيوف المحافظة بقرية الروضة، وتفقد مركز شباب شهداء الروضة، ومشروعات مبادرة حياة كريمة، وانطلاق ماراثون الرياضة من أجل التنمية.





ويشهد يوم الأربعاء، انطلاق فعاليات مهرجان سباق الهجن، استعراض خاص به، والمرحلة الأولى من السباق، وفقرة فنية للفنان هيثم نبيل، وافتتاح معرض المنتجات التراثية واليدوية، وعروض لوزارة الثقافة.

وتنتقل الفعاليات إلى جامعة سيناء فرع العريش، بعقد جلسة برلمانية لبرلمان الطلائع والشباب، وحوار مفتوح لشباب الجامعات والهيئات البرلمانية والكيانات الشبابية بـ 9 جامعات، وحفل فنى لفرق مراكز الفنون والشعب الفنية بجامعة سيناء والشباب والرياضة، وحفل استعراضي لفرق الفنون الشعبية.

وتتواصل فعاليات الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة شمال سيناء، الخميس 27 ابريل، بلقاء رياضي ومباراة شاطئية، وافتتاح المكتبة العامة ومكتبة الطفل بالضاحية، وتفقد محطة تحلية مياه قبر عمير، ونموذج بئر مياه للري بقبر عمير والشلاق والخروبة، ووضع حجر أساس مديرية الشباب والرياضة، وافتتاح الملعب الخماسى لنادى نجمة سيناء، وتفقد الاستاد الرياضي، والعروض الفنية والرياضية بالصالة المغطاة، وختام مهرجان الهجن وتوزيع الجوائز.

وفي المساء، تقام فعاليات فنية بقرية سما العريش، تتضمن حفل ساهر يحيه الفنانين هيثم نبيل ومحمود ياسين التهامي ومحمد منير.

وتتواصل الفعاليات الجمعة 28 ابريل، بنقل صلاة الجمعة على الهواء والاحتفال بيوم الشهيد.

وتنتقل الاحتفالات يوم السبت 28 ابريل، إلى مدينة بئر العبد، بافتتاح موسم صيد بحيرة البردويل من مرسى التلول، ووضع حجر أساس المدرسة البحرية، وافتتاح المجمع الأزهرى، وتفقد قرى الصيادين بإغزيوان.

ويوم الأحد 30 ابريل، تنتقل الاحتفالات إلى مدينة الشيخ زويد، بافتتاح محطة وقود الخروبة، والوحدة الصحية، ومحطة تحلية مياه والوحدة الصحية بقبر عمير، ومدرسة الشلاق الإعدادية، ومحطة تحلية مياه الظهير، ومدرسة المعنية للتعليم الأساسي.

وتتواصل الجمعة 5 مايو القادم، الاحتفالات بالعيد القومي الـ41 لشمال سيناء، بالانتقال لمنطقة وسط سيناء، وافتتاح مسجد الجفجافة، وتسليم عقود تجمع خشم الجاد.