سفارة روسيا في القاهرة تعرب عن خالص التعازي فى وفاة مساعد الملحق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أبريل 2023 12:29 مساءً - تعرب سفارة روسيا في مصر عن خالص التعازي والحزن والأسى لوزارة الخارجية والحكومة والشعب الصديق لجمهورية مصر العربية باستشهاد السيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم الذي استشهد شهيد الواجب وأصبح ضحية بريئة بسبب الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المحاربة السودانية. إن الدبلوماسي البطل كان مُخلِصا لواجبه المسئول حتى النفس الأخير وبذل قصارى الجهود من أجل المساعدة النشطة في إجلاء المواطنين المصريين من منطقة الصراع. إننا نحترم ونُعجب بتفاني زملائنا الدبلوماسيين وبإخلاصهم الذين يواصلون القيامة بمهامهم على الرغم من كل الصعوبات والمخاطر المميتة. إننا نشعر بحزن عميق مع عائلة الشهيد البطل. رحم الله شهيد الواجب.